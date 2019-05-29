Путин рассказал о новом принципе начисления пенсий на территории ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке соглашений между государствами – участниками ЕАЭС. Они позволят учитывать трудовой стаж их граждан в любом из этих государств при начислении пенсий. «Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую. Отмечу подготовку евразийских внутренних соглашений, которые дадут возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств совета», – заявил Путин, выступая на заседании Высшего экономического евразийского совета.
«Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, будет неважно, где конкретно он работал, – главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», – отметил российский лидер.
Как напоминают «Ведомости», с 1 января 2019 года в России началась пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение с 2019 по 2023 год пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Кроме того вводится уголовная ответственность за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.
Из-за повышения пенсионного возраста в крупных городах России прошли митинги. «Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие», – признавал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Нур-Султан, Иван Гридин
Нур-Султан. Другие новости 29.05.19
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