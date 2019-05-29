Путин рассказал о новом принципе начисления пенсий на территории ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке соглашений между государствами – участниками ЕАЭС. Они позволят учитывать трудовой стаж их граждан в любом из этих государств при начислении пенсий. «Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую. Отмечу подготовку евразийских внутренних соглашений, которые дадут возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств совета», – заявил Путин, выступая на заседании Высшего экономического евразийского совета.

Фото: пресс-служба Кремля

«Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, будет неважно, где конкретно он работал, – главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», – отметил российский лидер.

Как напоминают «Ведомости», с 1 января 2019 года в России началась пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение с 2019 по 2023 год пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Кроме того вводится уголовная ответственность за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.

Из-за повышения пенсионного возраста в крупных городах России прошли митинги. «Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие», – признавал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 29.05.19

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