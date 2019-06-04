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NewDayNews.ru

Вторник, 4 июня 2019, 11:21 мск

Новости Экономика

Китайцы ищут в России спасение от торговой войны с США

Фото: «Синьхуа»

Китайский малый и средний бизнес рассматривают возможность переноса производства в Россию из-за торговой войны с США. Такое заявление сделал генсек Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй.

По его словам, торговля между Китаем и США в основном приходится на малые и средние предприятия, тогда как двусторонний товарооборот России и Китая опирается на крупные госпредприятия. Однако, отметил Хэ Чжэньвэй, в настоящее время многие ориентированные на экспорт малые и средние предприятия КНР столкнулись с проблемами из-за того, что США подняли пошлины на китайские товары с 10% до 25%. «Это равносильно створкам ворот», – заключил он, передает РИА «Новости». По его словам, маловероятно, что американские потребители согласятся больше платить за продукцию из Китая.

Глава CODA заявил, что в таких трудных условиях китайские компании должны бороться за свое существование. Выход из этой ситуации, полагает он, один – китайский бизнес «должен задуматься над тем, как пойти в Россию». По его словам, китайцы могут перенести производство в Россию, а затем продавать товар и в Европу, и в США.

Ранее наблюдатели неоднократно отмечали, что в Китае произошло удорожание рабочей силы, в связи с чем, считают они, китайцам выгодно перенести производство в Россию.

Стоит отметить, что завершившиеся в мае очередные американо-китайские переговоры по торговле оказались безрезультатными на фоне нового повышения США пошлин на китайские товары. Вашингтон поднял пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов. В ответ Китай с 1 июня повысил пошлины на ввоз американских товаров объемом 60 млрд долларов. Соединенные Штаты продолжили давление на Пекин, объявив о подготовке введения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая в 300 млрд долларов.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа к власти в 2016 году, он сразу заговорил о защите американских производителей по всему миру, угрожая введением ограничительных мер на ввоз товаров в США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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