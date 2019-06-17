Китайская компания присвоила несколько российских торговых марок

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму, которая зарегистрировала на себя их торговые марки. Об этом сообщил директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

Производители молочной продукции из России получили импортную лицензию в конце декабря. 28 января китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя, передает РИА «Новости».

Российские компании намерены подать коллективный иск, чтобы вернуть бренды себе. Примечательно, что китайская фирма не нарушила законов. Как пояснил Мурзенок, молокозаводы упустили время, чтобы зарегистрировать торговые марки.

Протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем был подписан в конце 2018 года. Изначально КНР одобрила импорт молочных продуктов с 10 российских предприятий, через несколько месяцев список был расширен до 33 компаний. Первая поставка отечественной молочной продукции на китайский рынок была осуществлена в конце мая.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.19

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