ФАС и Минэнерго начали проверку взлетевших цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Министерством энергетики начали проверку ситуации с ростом цен на бензин в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

По словам чиновника, специалисты проверяют сведения о резком росте цен «в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа и Сибири» (здесь и далее цитаты ТАСС). Джус отметил, что эти случаи «могут носить лишь единичный характер», а в основном «компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок».

Чиновник при этом подчеркнул, что в России существенного роста цен на бензин на АЗС не зафиксировано. По его словам, повышение стоимости моторного топлива находится «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

Как сообщал «Новый День», накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака разобраться в ситуации с ростом цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. «Если это какой-то просто всплеск – это одна ситуация, а если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решение, которое мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», – заявил Медведев, обращаясь к Козаку на совещании с вице-премьерами.

По данным Thomson Reuters Kortes, с 10 по 14 июня цены на бензин марки Аи-92 на Дальнем Востоке выросли на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр, на Аи-95 – на 67 копеек – до 47,51 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на 55 копеек – до 51,28 рубля за литр. Кроме того, цена на бензин поднялась в Забайкальском крае, Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях. Так, по информации портала «Тайга.инфо», в Новосибирске на заправках «Газпром Нефть» Аи-95 подорожал с 43,90 до 44,55 рубля, в Туве литр бензина этой же марки в мае вырос в цене с 41,58 до 44,32 рубля, в Приангарье – с 43,17 до 43,66 рубля, АИ-98 – с 46,08 до 47,08 рубля за литр.

В марте этого года вице-премьер Козак обещал, что топливо до конца 2019 года резко дорожать не будет, потому что «нефтяники умеют держать слово». Напомним, в ноябре 2018 года кабмин и нефтяники подписали соглашение по стабилизации цен на топливном рынке, но уже в мае Российский топливный союз сообщил Медведеву о росте биржевых и мелкооптовых цен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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