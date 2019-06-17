Намечается новый бензиновый кризис: Медведев поручил разобраться

Вопрос о росте цен на бензин будет поднят сегодня на встрече вице-премьера РФ Дмитрия Козака с главами нефтяных компаний. Об этом чиновник сообщил на совещании с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, который потребовал от него разобраться в ситуации.

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причём речь идёт о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, – заявил Медведев на совещании с вице-премьерами. – В частности, я смотрю, тут в сообщении говорится о заправках «Газпром нефти» и некоторых других».

«Надо разобраться, что это, – обратился Медведев к своему заместителю Козаку. – Если это какой-то просто всплеск – это одна ситуация, а если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решение, которое мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости».

«Сегодня вечером у меня собираются все нефтяные компании. В том числе обсудим и эту историю», – доложил в ответ Козак.

В среднем розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 с 10 по 14 июня в России выросли на 11 и 10 копеек соответственно – до 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, передает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Дизтопливо подорожало на 6 копеек – до 46,53 рубля за литр. Серьезнее всего цены выросли на дальнем Востоке: на Аи-92 – на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр, на Аи-95 – на 67 копеек – до 47,51 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на 55 копеек – до 51,28 рубля за литр.

Выросли цены и в Забайкальском крае, Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях. По информации «Тайга.инфо», в Новосибирске на заправках «Газпром Нефть» АИ-95 подорожал с 43,90 до 44,55 рубля, в Туве литр бензина этой же марки в мае вырос в цене с 41,58 до 44,32 рубля, в Приангарье – с 43,17 до 43,66 рубля, АИ-98 – с 46,08 до 47,08 рубля за литр.

При этом еще в марте вице-премьер Козак заверял, что «нефтяники умеют держать слово», поэтому топливо до конца 2019 года резко дорожать не будет.

Напомним, в ноябре 2018 года между правительством РФ и нефтяниками было подписано соглашение, призванное стабилизировать цены на топливном рынке. Однако уже в мае Российский топливный союз сообщил премьер-министру о росте биржевых и мелкооптовых цен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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