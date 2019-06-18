США согласились покупать российские самолёты-амфибии Бе-200

Россия готова поставлять в США самолёты-амфибии Бе-200. Завод готов осуществить поставки уже в 2021 году, рассказал гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин. «С американской компанией мы договорились, у нас подписан документ, что поставки начнутся через 15 месяцев с момента начала финансирования. Я думаю, что по финансированию мы в сентябре все вопросы закроем», – цитирует Грудинина «Интерфакс».

Бе-200ЧС – многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды без полного приводнения, лишь касаясь поверхности водоема водозаборным устройством. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.06.19

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