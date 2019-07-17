Планы по освоению российской Арктики терпят фиаско

Освоение арктического шельфа идет значительнее медленнее, чем задумывалось ранее. В ближайшее десятилетие шанс запуска там новых крупных месторождений минимален. Об этом говорится в плане Минприроды по геологоразведке в Арктике.

Геологоразведочные работы в арктической зоне направлены на формирование грузовой базы Севморпути, пишет «Коммерсант». Однако до 2030 года никаких крупных проектов в Арктике не планируется. Нефтяные компании лишь будут проводить доразведку месторождений «Победа» и Медынское-море «Роснефти», Ленинградского, Лудловского, Русановского и Ледового («Газпром»), Долгинского («Газпром нефть»).

Масштабные планы по освоению арктической зоны строились в начале 2010-х годов. Арктический шельф считался основным будущим источником прироста добычи нефти и газа в России, а крупнейшие госкомпании «Роснефть» и «Газпром» вели активную борьбу за получение лицензионных участков.

С введением странами Запада антироссийских санкций эта работа прервалась. В первую очередь из-за невозможности привлечь к арктическим проектам иностранных партнеров. Единственным новым открытием на шельфе Арктики за последнее десятилетие стало месторождение «Победа» в 2014 году, его сделала «Роснефть» совместно с ExxonMobil.

Одной из причин также стало падение стоимости нефти. Цены на «черное золото» обрушились настолько, что это сделало многие проекты в арктическом регионе нерентабельными. Как следствие – недостаток финансирования. В 2016 году «Роснефть» корректировала планы по сейсмике и бурению на 19 участках, «Газпром» и «Газпром нефть» – на 12 участках.

Сказался на освоении арктического шельфа и недостаток морских буровых установок. В настоящее время в российской Арктике действуют только две буровые установки. Также для бурения привлечены аппараты китайской China Oilfield Service Limited. По словам экспертов, роста объемов бурения ожидать не стоит: «потенциал китайских компаний ограничен, а строительство морских буровых установок планами российских верфей пока не предусмотрено».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

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