В России подскочат цены на сладости

В ближайшие полгода в России могут подорожать кондитерские изделия. Рост цен подстегнет изменение ставки налога на добавленную стоимость для импортеров пальмового масла с 10% до 20%. Увеличение налоговой нагрузки отразится на стоимости сырья, как следствие, подорожает и конечный продукт.

Как рассказали «Известиям» в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции, пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды. «Именно их применяют при изготовлении сладостей, молочной продукции и т.д. Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла», – сообщила исполнительный директор Ассоциации Екатерина Нестерова.

Решение об отмене льготного НДС было принято Госдумой на прошлой неделе. Мера должна снизить объем фальсификата в первую очередь на молочном рынке. Кроме того, ожидаются дополнительные поступления в бюджет в размере 4,5-5 млрд рублей.

Рост цен на сладости будет зависеть от того, на сколько вырастет стоимость кондитерских жиров. Если поставщики поднимут цену сырья, то и производителям будет сложно удержаться в границах своих финансовых моделей. Найти полноценную замену пальмовому маслу проблематично, если вообще возможно, указывают игроки кондитерского рынка.

В Московской торгово-промышленной палате прогнозируют рост цен на сладости в пределах 5-7%. «На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей», – отметили в МТПП.

Пальмовое масло используется и в производстве молочных продуктов, фастфуда, снеков, маргаринов, различных полуфабрикатов. Также его применяют в косметической промышленности при производстве кремов, мыла и шампуней. Очевидно, что эти категории товаров также подорожают.

В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе не согласны с тем, что только стоимость сырья влияет на цену кондитерских изделий. Рынки конечной продукции, произведенной с использованием пальмового масла, являются в основном высококонкурентными. Ценообразование идет под влиянием спроса и предложения. Изменение себестоимости изготовления продукции – не решающий фактор, считают в ФАС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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