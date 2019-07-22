В России из-за роста НДС на пальмовое масло подорожают продукты питания

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло приведет к росту цен на популярные продукты питания, в частности, на растительные спреды и мучные изделия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы Геннадий Кулик, выступая сегодня на заседании комитета ГД по бюджету при обсуждении поправок к законопроекту о пониженной ставке НДС для плодово-ягодной продукции.

Документ был принят в первом чтении на заседании Госдумы 17 июля. Депутаты поддержали инициативу лидеров думских фракций о снижении ставки НДС на плодово-ягодную продукцию, включая виноград, до 10%. Ко второму чтению предложено ввести такие льготы только для тех плодов и ягод, которые произведены на территории России.

Кроме того, сейчас пониженной ставкой НДС в 10% облагается и растительное масло. Теперь законодателям предложено убрать эти льготы для пальмового масла.

«Это вопрос не столько доходов бюджета, сколько здоровья населения, – заявил председатель думского комитета Андрей Макаров. – Однако понятно, что тут могут быть последствия для бюджета, поэтому предлагается в третьем чтении в постановлении Думы о принятии закона указать, что дополнительные доходы [от НДС на пальмовое масло] рекомендовать правительству в ходе рассмотрения проекта бюджета направить на поддержку молочного животноводства».

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин подтвердил, что правительство с поправками согласно, однако идея снять льготы с пальмового масла прямо противоречит нормам ЕврАзЭС, поэтому данная норма «с высокой степенью вероятности будет рассмотрена в органах рассмотрения споров».

Повышение ставки НДС на пальмовое масло приведет к удорожанию многих продуктов, заявил «единоросс» Геннадий Кулик. В частности, это касается мучной продукции и популярных в России спредов. «Я не возражаю против поправки, я просто информирую», – подчеркнул он.

«Затраты возрастут не у бюджета, а у тех, кто производит продукцию, – заявил Макаров. – Именно поэтому в постановлении будет указано – рекомендовать правительству направить эти средства на развитие молочного животноводства». Он также уточнил, что в прошлом году, по данным таможенной службы в Россию, было завезено 1 млн 270 тыс тонн пальмового масла, а уплаченный за него НДС составил 4 780 млрд рублей. В целом за последние 5 лет эта цифра колебалась от 4,5 млрд рублей до 5 млрд, отметил депутат. «Если ставка будет 20%, бюджет за счет налогов получит в пределах тех же 4,5 – 5 млрд рублей», – подчеркнул он, отметив, что именно эти средства правительству рекомендуют направить на развитие молочного животноводства.

Комитет по бюджету поправки поддержал единогласно. При этом парламентарии отклонили инициативу своего коллеги Евгения Шулепова о снижении ставки НДС до 10% на саженцы плодово-ягодных культур. «Вносите самостоятельный законопроект, мы будем его рассматривать», – заявил Макаров, подчеркнув, что заключение правительства касалось проекта закона без поправки Шулепова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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