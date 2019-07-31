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Среда, 31 июля 2019, 08:20 мск

Новости Экономика

Овощи в России подорожают нескоро

Министерство сельского хозяйства прогнозирует рекордные урожаи овощей в российских теплицах. По оценкам ведомства, российские аграрии могут собрать небывалые ранее 1,4 млн тонн, пишут «Известия».

В связи с этим отмечается, что в этом году сезон низких цен на овощи в стране будет особенно продолжительным. Рекордный урожай обусловлен тем, что за последние годы в тепличном овощеводстве наблюдается инвестиционный подъем. За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали до уровня высокотехнологичных более 1тыс. га теплиц. По итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 га. Помимо этого, до 2,5 ты. га увеличилась и общая площадь зимних теплиц – это на четверть больше показателя 2014 года.

Ранее Минсельхоз спрогнозировал, что валовый сбор зерна в России на 2019 год составит 118 млн тонн, из которых 75 млн тонн приходятся на пшеницу. В прошлом году, по оценке Росстата, урожай зерна составил 112,9 млн тонн в чистом весе, пшеницы – 72,1 млн тонн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.07.19

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