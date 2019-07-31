Россия вводит запрет на ввоз фруктов из Китая

Россельхознадзор вводит запрет на импорт фруктов из Китая. Решение вступит в силу 10 августа. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Эмбарго распространяется на косточковые и семечковые культуры. Это персики, нектарины, абрикосы, сливы, алыча, черешня, вишня, а также яблоки, груши, айва.

В Россельхознадзоре запрет объясняют тем, что поступающие из Китая фрукты заражены опасными карантинными для России вредителями. За 2018-2019 годы зарегистрировано 48 подобных случаев.

В ведомстве заявили, что по каждому факту поступления в Россию зараженной продукции направлялись официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений КНР. Более того, Россельхознадзор неоднократно просил китайские власти провести необходимые инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров, чтобы прекратить нарушения. Однако, как отмечает ведомство, китайская сторона проигнорировала все обращения российского ведомства.

«Россельхознадзор ожидает проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», – заявили в ведомстве.

В Россию их Китая ежегодно поставляется более 900 тысяч тонн продукции фруктов и овощей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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