«Ситуация стабильная»: Минсельхоз отреагировал на подорожание хлеба

В пресс-службе Минсельхоза России прокомментировали информацию о резком росте цен на черный хлеб.

По данным министерства, повышение розничных цен на этот продукт с начала года примерно соответствует уровню инфляции. «В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», – цитирует сообщение ведомства RNS. Как отметили в Минсельхозе, рост цен производителей на отдельные виды хлеба по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, а на другие – «несколько превышает его».

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило о значительном подорожании черного хлеба. Отмечалось, что за первые семь месяцев 2019 года цены на хлебобулочные изделия из ржаной муки выросли на 7,7%. При этом индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев – 5%). На стоимости черного хлеба сказывается не только возросшая себестоимость сырья, но и увеличение расходов на автомобильное топливо.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.19

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