Минфин спрогнозировал ущерб при падении цены на нефть до 10 долларов

Министерство финансов подсчитало урон российскому бюджету от снижения цен на нефть до 10 долларов за баррель. По словам экспертов, вероятность такого развития событий крайне низка.

В том случае если мировой сырьевой рынок будет развиваться по шоковому сценарию, а стоимость нефти российской марки Urals обрушится до 10 долларов за баррель и останется на таком уровне на протяжении 10 лет – от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы, пишут «Известия». В первый год Россия недосчитается 5% ВВП.

Впрочем, такой расчет имеет мало отношения к реальности. С точки зрения Минфина, самый близкий к современной действительности вариант стресса для бюджета – падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. В этом случае государственные финансы не пострадают – урон от такого коллапса на нефтяных рынках для доходов казны нулевой, уверены в ведомстве.

Согласны с Минфином и эксперты. «Рассчитывать урон в случае апокалипсиса – это скорее чисто техническая задача. На основе предельно низких показателей проще оценить чувствительность экономики к более мягким сдвигам на ключевых рынках», – полагает глава направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

По ее словам, власти попытаются сгладить негативный эффект за счет ослабления курса национальной валюты, что позволит увеличить доходы бюджета в рублевом выражении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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