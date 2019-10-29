Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи. Ограничения введены в отношении Ирана, Венесуэлы и России. Только РФ наращивает производство «черного золота», несмотря на экономические меры Вашингтона.

По данным доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей. В Венесуэле находится 298,4 млрд баррелей, в Иране – 157,8 млрд, в России – 80 млрд, пишет РИА «Новости».

«Если сложить объемы запасов нефтяных ресурсов в этих странах, то их доля составит 51% от топ-30 стран-лидеров по запасам и почти 33% общемировых запасов нефти. Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 году и который поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34%", – пояснила Лебединская.

В 2015 году три государства, в отношении которых действуют американские санкции, обеспечивали 21,75% суточной добычи нефти. Россия, Иран и Венесуэла находились на первом, седьмом и одиннадцатом местах по объемам добычи соответственно. «Активность США на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти оказалась под санкциями», – подчеркнула эксперт.

Наибольшее воздействие ограничительные меры оказали на Венесуэлу, ее суточная добыча сократилась в 3,3 раза. Иран пострадал в меньшей степени. Нарастить производство из этой тройки удалось только России.

В то же время сами Соединенные Штаты продолжают расширять рынки сбыта своего сырья. «США сейчас добывают на 9,8% в сутки больше, чем Россия. Для сравнения, по состоянию на 5 октября 2019 года добыча в США составила 11,8 млн баррелей в сутки, в России – 10,7 млн баррелей в сутки. Если раньше около 95% американской нефти выкупала Канада, то сейчас 25% идет в Европу», – заключила Лебединская.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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