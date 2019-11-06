Кредитный парадокс: долговая нагрузка россиян растет, доля просрочек падает

Доля просроченных долгов россиян снизилась до минимальных значений за последние шесть лет. Впрочем, эксперты считают, что сыграла роль не платежная дисциплина граждан, а увеличение кредитного портфеля и передача задолженностей коллекторам.

По данным Центробанка, с начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась на 0,6 процентного пункта, до 4,8%, на 1 октября. Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с 2013 года, пишет РБК. К плохим долгам банки относят кредиты, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней. В настоящее время их объем составил 811,8 млрд рублей.

Наибольшая доля пророченных ссуд приходится на кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты – 7,9%. Наименьшая – по кредитам под залог жилья, кроме ипотеки – 2,3%. Плохие кредиты по жилищным займам составляют 4,8%, по автокредитам – 7,4%.

Качество розничных портфелей банков остается удовлетворительным, утверждает представитель ЦБ. «Ранние индикаторы качества необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных в 2019 году, указывают на увеличение рисков по сравнению с 2018 годом, однако остаются существенно ниже значений в 2015-2016 годах», – говорится в ответе регулятора.

Эксперты не столь позитивно смотрят на сложившуюся ситуацию. Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян, которая достигла 10,6% от уровня доходов, что является рекордным показателем за семь лет. 3,7 млн граждан с 2017 года расплачиваются по долгам с помощью новых кредитов. На 1 октября объем выданных ссуд населению увеличился на 15% по сравнению с уровнем в начале года.

Кредитный портфель российских банков за шесть лет увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн рублей. «Рост портфеля по факту привел к размыванию текущего уровня просрочки», – указывают аналитики, добавляя, что снижение доли неработающих кредитов связано также с повышением качества работы банков, и с упрощением процедур рефинансирования.

Вместе с тем, многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Таким образом, показатель доли просрочки практически никогда не отражает реального качества кредитного портфеля. Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе доля плохих долгов будет увеличиваться на фоне замедления роста розничного кредитования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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