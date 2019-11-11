Россияне отказываются от свежих овощей в пользу круп

Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные производителей. С 2014 года цены на овощи выросли в среднем на 22%, что привело к снижению спроса на них. Только за год продажи овощей сократились до 2,8% в финансовом выражении.

Чаще всего люди стали отказываться от капусты (потребление упало на 12,3%), сладкого перца (почти 7%), репчатого лука (3,2%), огурцов (1,4%). Данные указывают на то, что россияне стали замещать овощи крупами. Реализация зерновых выросла на ,1% в деньгах и, как считают эксперты, продолжит укреплять позиции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.11.19

Росавиация приняла решение по полетам авиакомпании «Ямал» на курорты Греции. / В Кургане из торгового комплекса эвакуировали покупателей. / Россиян защитят от назойливых звонков роботов-коллекторов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»