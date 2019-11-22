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Пятница, 22 ноября 2019, 13:30 мск

Новости Экономика

Ярославский банк из четвертой сотни лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный «Кредпромбанк». Банк был причастен к обналичиванию средств и выводу их за рубеж.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, руководство «Кредпромбанка» неоднократно допускало нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», – говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

«Кредпромбанк» является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 декабря 2019 года.

По величине активов «Кредпромбанк» занимал 344 место в банковской системе РФ.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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