Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на зерно ради лучшей цены

В будущем году Московская биржа намерена запустить российский поставочный фьючерс на зерно. Сейчас идет обсуждение вопроса с участниками рынка, в том числе с ВТБ, рассказал представитель биржи.

По словам представителя банка, фьючерсы на зерно позволят производителям и покупателям управлять ценовыми рисками, сбалансировать спрос, а также нагрузку на инфраструктуру. На сегодняшний день фьючерсы на зерно торгуются только на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME) и на Парижской бирже (MATIF).

Российские власти заинтересованы, чтобы стоимость зерна формировалась внутри страны, отметил президент «Финама» Владислав Кочетков. На сегодняшний день рынку зерна не хватает прозрачности: мелкие скупщики обирают фермеров и перепродают перекупщикам покрупнее, а разницу оставляют себе и так далее. Продажа через биржу позволит повысить маржинальность зерна и консолидировать его на базе ВТБ.

Как отмечает РБК, поставочные торги зерном проводились на Национальной товарной бирже (входит в группу Московской биржи) с марта 2017 года. При этом торговались контракты на поставку, а само зерно находилось в элеваторах под контролем биржи. Минувшей весной Мосбиржа столкнулась со случаями недостачи зерна. Такие случаи были выявлены на шести крупных элеваторах в нескольких регионах. В связи с этим бирже пришлось создать резервы на 2,4 млрд рублей. По факту хищений было возбуждено уголовное дело, а биржа поставочные торги зерном.

После этого случая участники рынка насторожены при проведении сделок с зерном, а доверие к системе было утрачено.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.19

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