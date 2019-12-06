Глава Минэнерго пообещал стабильные цены на бензин в России

В Министерстве энергетики РФ не ожидает резкого роста цен на бензин внутри страны в наступающем году даже при условии значительного увеличения мировых цен на нефть. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Новак. «Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», – написал он в статье для журнала «Энергетическая политика».

По словам главы Минэнерго, избежать резкого роста стоимости топлива удастся за счет использования «демпфирующего механизма», действующий в рамках налогового маневра в «нефтянке». Новак рассказал, что по расчетам возглавляемого им ведомства, по итогам 2019 года производство автомобильного бензина в России увеличится на 2% к показателю 2018 года и достигнет 40,2 млн тонн.

Как писал «Новый День», аналитики всемирно известного своими прогнозами датского Saxo Bank считают, что, если ОПЕК и Москва, на фоне прогнозов по снижению объемов добычи сланцевой нефти в США, объявят о сокращении добычи своей нефти, Brent будет торговаться на уровне $90 за баррель, а Российский бюджет получит значительный доход. Кроме того, отмечают аналитики, в этом случае акции «Роснефти» могут прибавить в цене до 50%.

Ранее министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявили о завершении «золотого века» добычи сланцевой нефти в США и сокращении ее добычи в будущем году. Аналогичной точки зрения придерживаются нефтяные трейдеры. В частности, аналитики Vitol Group прогнозируют, что рост добычи нефти в наступающем году на территории США увеличится незначительно – приблизительно на 700 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, за последний год (с конца 2018 года) рост составлял 1,1 млн баррелей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.19

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