Эксперты прогнозируют рост цен на авиабилеты в начале 2020 года

В начале 2020 года стоимость билетов на самолеты продолжит расти. Об этом предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Сервисы по бронированию уже сейчас отмечают рост цен на перелеты в первом квартале будущего года.

Убытки российских авиакомпаний за девять месяцев 2019 года составили 9,7 млрд рублей. Доходы перевозчиков выросли на 12,8%, расходы – на 12%, пишут «Известия» со ссылкой на обзор АЭВТ. Эксперты прогнозируют значительный финансовый убыток по итогам года.

Сильно выросли траты на аэропортовое обслуживание (на 23%), оплату труда (18,8%), обязательное страхование (17,9%), аренду и лизинг судов (14,3%) и прочее. Поднялась и цена авиатоплива. АЭВТ отмечает, что стоимость керосина на внутреннем рынке России сейчас выше, чем в Европе и США, – разница достигает 6-10 тысяч рублей за тонну.

При этом так и не заработал демпфирующий механизм, в рамках которого перевозчики с 1 августа 2019-го должны получать компенсации из бюджета при резком подорожании топлива. Последствия прошлогоднего скачка цен на топливо уже отразились на стоимости билетов, по словам экспертов, негативное влияние продолжится и в будущем году.

О росте стоимости перелетов уже говорят данные, полученные от сервисов бронирования. Так в «Туту.ру» сообщили, что средний чек при перелете экономклассом «туда-обратно» по России на январь-март увеличился на 6,5%, до 12 231 рубля, за границу – на 5%, до 26 353 рублей. У momondo.ru средняя цена билета на внутренних направлениях выросла на 13%, за рубеж – на 3,3%. А у OneTwoTrip поднялась на 18% на внутренних направлениях и на 10% – на международных.

В целом за III квартал этого года рост цен на билеты на внутренних линиях составил 10,2%, а перелеты за рубеж подешевели на 8,3%, отметили в АЭВТ. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону на международных направлениях составила 13,7 тысячи рублей (минус 2,5%), по России – 9,7 тысячи рублей (плюс 7,8%).

По мнению главного эксперта института экономики транспорта ВШЭ Федора Борисова, из этой ситуации есть всего два выхода: поднимать цены на перелеты либо увеличивать объем госсубсидий. «При этом финансовую помощь нужно направлять туда, где она более востребована. Так, за счет субсидий нужно снижать цены не на маршруте Москва-Сочи, а, например, из Якутска в Тикси», – заключил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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