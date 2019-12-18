Эксперты подсчитали предновогодние траты россиян на мандарины

Жители крупных российских мегаполисов в декабре значительно сократили свои траты на мандарины, по сравнению с октябрем и ноябрем. Об этом рассказали эксперты 2ГИС, которые проанализировали около 30 тыс. кассовых чеков из продовольственных магазинов.

В среднем по России в декабре покупатели стали тратить на мандарины на 22% меньше, а стоимость килограмма составляла 73 рубля. На 34% снизились траты на новогодние цитрусовые в Омске при цене 79 рублей/кг, Екатеринбурге (-28%, 78 рублей) и Воронеже (-27%, 63 рубля). Наименьшее снижение зафиксировано в Казани (-18%, 68 рублей), Челябинске (-17%, 83 рубля) и Самаре (-14%, 72 рубля).

В Москве цены на мандарины упали на 23%. В столице за килограмм придется отдать 67 рублей. В Санкт-Петербурге цитрусовые подешевели на 22% до 71 рубля за килограмм.

Самые дорогие мандарины в период с октября по середину декабря были в Новосибирске (93 рубля/кг), Красноярске (92 рубля/кг) и Омске (86 рублей/кг). Наиболее низкие цены на новогодний цитрус наблюдались в Воронеже (66 рублей/кг), Ростове-на-Дону (63 рубля/кг) и Волгограде (59 рублей/кг).

По словам авторов исследования, снижение стоимости мандаринов объясняется акциями в магазинах, а также неурожаем в Абхазии. В результате в Россию стали поставлять более дешевые мандарины из Турции, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.12.19

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