На пищевые отходы четырех человек можно прокормить пятого

Нидерландские исследователи оценили объем пищевых отходов в мире и выяснили, что количества выбрасываемой еды хватит для того, чтобы вместо четырех человек прокормить пять. Такое расточительство сильно влияет на экологическую ситуацию, так на пищевых отходы приходится почти 10% всех выбросов парниковых газов.

Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), глобальные пищевые отходы составляют 214 килокалорий в день на душу населения. Однако специалисты Вагенингенского университета в Нидерландах дают другую оценку. По их подсчетам, основанным на информацию из FAO, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта цифра составляет 527 килокалорий, передает ВВС.

Пищевые отходы являются более серьезной проблемой в развитых странах, чем мы думаем, но они также будут расти быстрее в развивающихся странах, отмечает доктор Том Ахтербош. «Из того, что у нас есть на наших кухнях, мы могли бы накормить пять человек вместо четырех, если не будем выкидывать еду», – заключил эксперт.

Исследователи указывают, что небольшие изменения в рационе приведут к сокращению пищевых отходов, например, можно лишь слегка уменьшить порции. По их мнению, в обществе необходимо поощрять переход от избыточного накопления к обдуманному подходу за покупками. То есть человек должен понимать, что он всегда может купить больше, но знать, сколько ему «достаточно».

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 13.02.20

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