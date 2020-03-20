США хотят ввести санкции против России за падение цен на нефть

Власти США обсуждают введение новых антироссийских санкций. На этот раз поводом послужил выход России из сделки с ОПЕК, который, по мнению Вашингтона, спровоцировал обвал цен на нефть. В то же время техасские нефтяники пытаются договориться о снижении объемов добычи черного золота.

Президент Дональд Трамп настоял на применении дипломатических каналов с целью усиления давления на Саудовскую Аравию. Источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщают, что администрация американского лидера намерена рассмотреть и санкции в отношении России. Детали возможных ограничительных мер не разглашаются.

Кроме того, стало известно, что нефтяные компании обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением снизить объем добычи. Известно, что соответствующая комиссия начала изучать, что для этого необходимо. Подобные меры не вводились в штате около 50 лет. В Техасе ежегодно добывается 13 млн баррелей нефти.

Напомним, 6 марта, страны ОПЕК+ 6 не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти либо о ее продлении. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Россия предлагала сохранить существующие условия, а саудиты – дополнительно сократить добычу нефти. Разрыв соглашения вызвал обвал на рынке.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.03.20

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