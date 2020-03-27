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Пятница, 27 марта 2020, 11:21 мск

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ФАС заподозрила картельный сговоров на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила участников рынка в картельном сговоре при торговле гречневой крупой. Если данный факт будет доказан, участникам соответствующего соглашения грозит уголовная ответственность, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев

В ведомстве также заявили о дефиците медицинских масок в ряде регионов и пообещали, что в ближайшее время разрешат данную ситуацию. Ранее торговые сети рассказали о том, что поставщики гречневой крупы предупредили о повышении цен на 20-30%. Между тем, запасы гречки имеются более, чем в 20 регионах России и только в Алтайском крае составляют 365 тыс. тонн.

Как писал «Новый День», жалоба на возможное повышение цен на гречку поступила в ФАС от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий еще в ноябре прошлого года.

Москва, Иван Гридин

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