При создании боевых роботов в России похитили почти 30 млн рублей

Главное военное следственное управления (ГВСУ) Следственного комитета расследует уголовное дело о хищении средств, выделенных на производство роботов-разведчиков. По данным «Коммерсанта», несмотря на то, что расследование продолжается уже не первый год, в деле имеется лишь один обвиняемый.

Первое дело по фактам хищений возбудили еще в июле 2017 года. Тогда следователи заподозрили в мошенничестве «неустановленных лиц» из Министерства обороны и ОАО «766 УПТК», специализирующееся на разработке робототехнических комплексов военного назначения. Созданный усилиями специалистов компании комплекс «Уран-9» был призван вести разведку, огневую поддержку и уничтожать бронетехнику. Однако испытания боем в Сирии выявили в его работе ряд недостатков.

Весной 2019 года было возбуждено второе дело в отношении «должностных лиц» «766 УПТК», строительной компании ЗАО «СК Генъинвест», ООО «Отраслевой стандарт», а также инновационной компании СЕТ-1. Позже фигурантами третьего дела стали «должностные лица» из «766 УПТК» и НПО «Эшелон», которое занимается разработкой средств защиты информации и программного обеспечения.

Позже все три дела объединили в одно. В итоге следователи пришли к выводу, что в рамках исполнения двух контрактов на создание боевых роботов было похищено более 29 млн рублей. Единственным обвиняемым стал заместитель гендиректора. СЕТ-1, которая разрабатывала робота-разведчика «Сфера», Евгений Хлебтиков. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями, которое «нанесло существенный вред интересам Минобороны». Ему же военное ведомство предъявило иск на возмещение ущерба на 29,1 млн рублей. Хлебтиков вину не признает.

Москва, Иван Гридин

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