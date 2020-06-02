В России начал действовать запрет на ввоз в страну дешевого бензина

В России со 2 июня вступил в силу временный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива. Соответствующее постановление 25 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эмбарго будет действовать до 1 октября. Однако в случае необходимости профильные ведомства могут до 15 июля изменить срок действия запрета.

Ограничение не распространяется на топливо, перемещаемое транзитом через Россию или перевозимое физлицами для личного пользования.

Как сообщал «Новый День», инициатором меры выступило Минэнерго РФ. Власти решили ввести запрет на импорт нефтепродуктов в страну, чтобы не допустить на внутренний рынок дешевый иностранный бензин и тем самым поддержать российских нефтепереработчиков.

В Минэнерго заявляли, что запрет на ввоз нефтепродуктов призван не допустить затоваривания на внутреннем рынке импортным топливом и закрытия российских НПЗ.

Из-за резкого падения нефтяных цен бензин в Европе оказался дешевле, чем в России. Однако российские нефтяные компании не могут снизить цены на внутреннем рынке из-за выплат по демпфирующему механизму.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.20

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