ФАС проводит проверку на сговор после рекордного роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин марки Аи-95 до рекордного уровня. Об этом говорится в сообщении ведомства. ФАС не исключает, что цены могли взлететь из-за сговора на рынке.

«Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО «Солид – товарные рынки» и ООО «А-Ойл», в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела», – заявил замгруководителя ФАС Андрей Цариковский. «Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством», – добавил он.

В ФАС также заявили, что принимают меры, чтобы не допустить необоснованных колебаний цен и последствий искусственного ажиотажного спроса на нефтепродукты. Так, ФАС, по словам главы Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ведомства Армена Ханяна, рекомендовала нефтяным компаниям «нарастить объем предложений на бирже, в том числе путем перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок, а также обеспечить регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах».

Как сообщал «Новый День», 17 июня в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость тонны Аи-95 возросла более чем на 9%, достигнув 56,751 тыс рублей. Это абсолютный максимум с 2018 года.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в комментарии РБК назвал главной причина роста цен снижение биржевых нормативов и ограничение импорта. Также он предупредил о росте розничных цен на топливо.

По мнению гендиректора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, основная причина роста стоимости бензина – в дефиците Аи-95 на бирже и в мелком опте.

Ситуация с нехваткой Аи-95 возникла на фоне решения кабмина РФ о запрете на импорт дешевого иностранного бензина, вступившего в силу 2 июня, после чего Минэнерго призвало нефтяные компании акцентировать внимание на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.06.20

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