Британскому банку разрешили не платить по долгу перед Вексельбергом

Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк может не платить проценту по кредиту, полученному от компании Виктора Вексельберга. Заемщик ссылался на санкции США, под которые попал российский бизнесмен.

Кипрская структура Lamesa Investments Виктора Вексельберга судилась с британским розничным банком Cynergy Bank. Кредитная организация получила ссуду в размере 30 млн фунтов стерлингов в 2017 году на 10 лет, передает РБК. В апреле 2018 года США ввели персональные финансовые санкции против российского миллиардера.

Банк отказался выплачивать проценты по кредиту, опасаясь попасть под вторичные санкции. Cynergy указал на положение кредитного договора, которое гласит, что дефолтом не будет считаться неплатеж по причине «соблюдения какого-либо обязательного положения закона, регулирования или приказа любого суда компетентной юрисдикции».

«Законодательство США само по себе не может запретить выплату процентов со стороны Cynergy в пользу Lamesa. Но их действие очевидным образом представляет собой запрет», – заключил Апелляционный суд.

Сегодня задолженность Cynergy перед Lamesa по невыплаченным процентам составляет 6 млн фунтов стерлингов. В банке дали понять, что погасят задолженность, как только риски вторичных санкций утратят актуальность. Для решения этой проблемы есть четыре варианта: либо Вексельберг должен быть исключен из санкционного списка, либо он должен утратить контроль над Lamesa, либо должно измениться американское законодательство, либо Минфин США должен выдать Cynergy специальную лицензию на осуществление выплат в пользу Lamesa.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 09.07.20

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