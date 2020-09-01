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Вторник, 1 сентября 2020, 11:15 мск

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Арбитраж арестовал акции Башкирской содовой компании

Акции Башкирской содовой компании (БСК) по решению Арбитражного суда республики арестованы в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры. Кроме того, суд запретил вносить какие-либо изменения в реестр акционеров БСК. Таким образом было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры РФ.

В частности арест наложен на обыкновенные именные акции АО «Башкирская содовая компания», находящиеся во владении ООО ТД «Башкирская химия», АО «Башкирская химия», АО «Региональный фонд», сообщили в пресс-службе суда.

Исковое заявление об истребовании в пользу РФ обыкновенных именных акций БСК из чужого незаконного владения направил первый заместитель генпрокурора РФ в интересах России. Кроме этого, в иске заявлены требования обязать АО «Реестр», которое является держателем реестра акционеров БСК, списать акции с лицевых счетов вышеуказанных предприятий и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Арбитраж Башкирии принял к производству данный иск. Для участия в деле судом были привлечены Федеральная налоговая служба, БСК и АО «Реестр».

Уфа, Иван Гридин

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