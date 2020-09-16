От продуктов до автомобилей: эксперты предупредили о росте цен осенью

Осенью в России подорожают многие категории товаров. Рост цен подстегивают неурожаи, ослабление рубля, пандемия коронавируса и новые требования к перевозкам. О повышении стоимости предупреждают различные ассоциации производителей.

Так в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) спрогнозировали подорожание хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Рост стоимости ржи вызван исторически низкими запасами и плохим урожаем в России в 2019 году, пишет «Газета.Ru».

Посевные и посадочные работы в этом году начались с опозданием из-за пандемии коронавируса, отмечают во всероссийской ассоциации фермеров АККОР. Из-за бесснежной зимы пострадали от засухи поля в Сибири, на Урале, на Алтае и Ставропольском крае. В Подмосковье, Чувашии и Костроме проблемы наоборот возникли из-за наводнений. Больше всего пострадал от этого урожай с картофеля. С начала года его цена уже поднялась на 20%. К началу зимы картофель подорожает еще сильнее из-за того, что его придется завозить из-за рубежа.

Неудачным 2020 год оказался и для производителей яблок. По данным Национального плодоовощного союза (НПС), в южных субъектах РФ заморозки привели к гибели более 85% плодов косточковых и семечковых культур. Поскольку эти регионы выращивают львиную долю российских яблок, то в этом году страна может не досчитаться половины своего яблочного урожая. С января яблоки уже подорожали на 19%.

Эксперты ожидают и роста цен на масло из-за неурожая подсолнечника. Ожидается, что урожай семечек в этом году станет самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн. Переработчики подсолнечника с середины сентября начали активно повышать цены, сообщает аналитический отраслевой портал «Совэкон».

О плохой путине лососевых на Дальнем Востоке отчитались рыболовы. Стоимость красной рыбы и икры заметно поднялась в розничных сетях уже сейчас. По отдельным позициям цены уже взлетели на 30-50%. Сложившаяся ситуация уже сказалась на потребительском поведении, россияне стали есть меньше рыбы и заменять дорогие сорта более доступными по цене.

Компания-производитель Unilever предупредила о возможном росте стоимости мороженого из-за введения обязательной маркировки. Союз мороженщиков обратился в Минсельхоз с просьбой приостановить введение новых требований. Производители мороженного заявляют, что эта инициатива может повысить стоимость их товара на треть.

Подорожание грозит и газировке, продающейся в стеклянных бутылках. Дело в том, что в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП) предлагается переложить на компании обязанности по утилизации использованной стеклотары.

Из-за ослабления рубля по отношению к евро, могут подорожать автомобили. По словам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина, если евро стабилизируется на уровне 90 рублей, то европейские автопроизводители будут вынуждены уже в октябре-ноябре поднять цены на 2-3% не дожидаясь предновогоднего ослабления курса. Это коснется всех брендов, так как даже локализованные в России марки имеют большое число приобретаемых за валюту деталей.

В свою очередь в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предупредили о двукратном росте цен на доставку товаров из магазинов. Главная причина – вступление в силу новых СанПиНов, согласно которым запрещено доставлять в автомобилях бытовую химию и продукты питания одновременно. Рост среднего чека доставки составит 100% ожидают в ассоциации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.09.20

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