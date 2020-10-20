В России взлетели цены на растительное масло

Цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке России установили очередной рекорд. «Совэкон» отмечает резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло на прошлой неделе, а также быстрый рост экспортных котировок.

Внутренние котировки на подсолнечное масло выросли на 6,6%, до 74,175 тыс. рублей за тонну (поставка – EXW), семена подсолнечника подорожали на 4,66%, до 30,875 тыс. рублей за тонну (без НДС), а экспортируемое подсолнечное масло подорожало на 3,78%, до $960 долларов за тонну на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.

Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в РФ на 0,4 млн тонн, до 12,2 млн тонн. Сбор подсолнечника в стране в 2019 году составил 15,4 млн тонн.

Как писал «Новый День», о том, что цены на масло взлетят «Совэкокон» предупреждал еще в начале сентября. Эксперты говорили, что на цены повлияет серьезный неурожай подсолнечника, вызванный неблагоприятными погодными условиями, в частности, засушливыми весной и летом, которые наблюдались в южных регионах страны.

По предварительным оценкам, аграриям удастся собрать на 23% ниже прошлогоднего показателя урожайности. Таким образом это будет самый скромный урожай с 2017 года, когда собрали только 10,5 млн тонн этой культуры. В связи с этим стоимость семян подсолнечника и масла из них вырастет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.10.20

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