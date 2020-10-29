ФАС начала проверку из-за роста цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) и некоторых поставщиков сахара в связи с ростом цен на этот продукт. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Буквально сегодня с утра мы начали проверку сахарного союза и ряда компаний, которые поставляют сахар, потому что ситуация на рынке сложилась достаточно такая неоднозначная», – цитирует Тенишева «Интерфакс».

По данным Росстата, сахар-песок в России с начала года подорожал почти в 1,5 раза. За период с 20 по 26 октября цена на этот продукт выросла на 3,8%, неделю назад он составлял 4%.

Ранее в ФАС в числе возможных причин подорожания сахара называли снижение урожая из-за непогоды и сокращение посевных площадей сахарной свеклы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.20

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