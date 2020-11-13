ФАС не видит сговора производителей в росте цен на сахар

Рост стоимости сахара не обусловлен сговором производителей, это отскок после длительного периода падения. Об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев. По его словам, ажиотажного спроса и дефицита сахара в России не наблюдается.

«Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен», – пояснил Тенишев в интервью РИА «Новости».

Представитель ФАС добавил, что статистические данные, полученные в том числе от производителей, указывают на отсутствие причин для паники. «С рынком у нас все в порядке, с производством сахара – тоже», – отметил собеседник агентства.

По данным Росстата, за 10 месяцев 2020 года сахар подорожал в 1,6 раза. Цены активно росли весной: в марте сразу на 13,5% по сравнению с февралем, а в апреле – еще на 7,1%. Рост продолжился и осенью: за сентябрь сахар подорожал на 7,8%, за октябрь – на 18,3%.

В прошлом году в России сформировался запас сахара, так как его потребление в последние годы значительно меньше объемов производства. В результате сельскохозяйственники приняли решение сократить посевные площади сахарной свеклы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.11.20

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