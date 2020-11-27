«Люди вынуждены дышать токсичным воздухом»: Росприроднадзор обвинил завод «Русала» в Красноярске в безответственности

Красноярский алюминиевый завод (принадлежит «Русалу») «совершенно безответственно» относится к своей работе, окружающей среде и людям, «которые вынуждены дышать токсичным воздухом». Такое заявление сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова по итогам проверки предприятия ее ведомством.

«Пробы воздуха показали, что предприятие допускает превышение ПДК загрязняющих веществ: по гидрохлориду в 2,2 раза, по фтористому водороду – в 3,5», – написала Радионова в своем инстаграме.

Для определения нормы вредных выбросов компания «использует какую-то собственную методику, которая не включена в Перечень методик расчета», а для обнаруженного в пробах бензола «допустимые нормативы выбросов вообще не установлены», подчеркнула руководитель Росприроднадзора.

«Это совершенно безответственное отношение и к своей работе, и к окружающей среде, и к людям, которые вынуждены дышать токсичным воздухом», – заявила Радионова. По ее словам, материалы проверки переданы в Красноярскую природоохранную прокуратуру. «Там для нарушителя определят соответствующее наказание», – заключила чиновница.

Из-за плохой экологической обстановки в Красноярске с начала года уже несколько раз вводился режим «черного неба». Последний раз режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, был объявлен в Красноярске с пятницы, 27 ноября, до понедельника, 30 ноября. Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.11.20

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