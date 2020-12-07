В России резко подорожает говядина

На сегодняшний день говядина в России стоит в среднем в 3,6 раза дороже курицы. Несмотря на это, для сохранения рентабельности производства ее стоимость может вырасти еще на 15%. А переработчики мяса говорят, что продукция может прибавить в цене сразу треть. Как пояснили в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ), повышение цены произойдет из-за отмены тарифных квот для импортеров, пишет РБК.

Девальвации рубля оборачивается удорожанием импортного мяса. При этом производство говядины на территории России развивается очень медленно. Так, к концу текущего года объем переработанного мяса увеличится только на 1,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Согласно данным Росстата и Минсельхоза, за два года – с 2018 по 2020 годы – говядина подорожала в России на 8%.

Переработчики мяса предупредили, что отмена квот приведет к росту цен на говядину более чем на треть. В ноябре правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота.

В НСМ отметили, что при сохранении текущего уровня объемов национального производства говядины, такое мясо может стать недоступно для большей части населения. Кроме того, это отразится на стоимости детского питания, фарша, полуфабрикатов, колбасы и питания в детсадах.

Москва, Иван Гридин

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