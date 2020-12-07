Минсельхоз России не ждет резкого роста цен на говядину

Минсельхоз России не ожидает роста цен на говядину в связи с отменой тарифных квот для импортеров, сообщила пресс-служба министерства.

«Минсельхоз не ожидает роста оптовых и розничных цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине, который планируется в 2022 году», – цитирует сообщение министерства «Прайм».

В ведомстве отметили, что повышение цен сельскохозяйственных товаропроизводителей на говядину в текущем году сопоставимо с инфляцией.

Стоимость говядины и телятины с начала года выросла на 3,8%, до 243,91 руб. за килограмм. В Минсельхозе подчеркнули, что стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры, однако в долларовом эквиваленте в России она значительно ниже, чем в других странах-производителях. Снизить зависимость от мировых колебаний цен, по мнению ведомства, позволит развитие в России мясного скотоводства.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) сообщило, что говядина в России может подорожать более чем на треть из-за девальвации рубля, а также отмены с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введения «плоской» ставки таможенной пошлины в размере 27,5%.

В НСМ отметили, что при сохранении текущего уровня объемов национального производства говядины, такое мясо может стать недоступно для большей части населения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.12.20

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