В правительстве России дали прогноз по росту цен на бензин в 2021 году

Правительство России и Минэнерго держат на контроле ситуацию с ценами на бензин как на оптовом, так и на розничных рынках. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В 2021 году стоимость топлива вырастет в пределах инфляции, заверил он.

Как отметил зампред кабмина, цены на бензин марки Аи-92 в прошлом году выросли в России на 2%, что существенно ниже темпов инфляции. По его словам, «в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте» (цитата по ТАСС).

Новак пояснил, что для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены «эффективно действует демпфирующий механизм». «В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», – заверил вице-премьер.

В Минфине России, в свою очередь, заявили, что нынешний рост оптовых цен на топливо на бирже в России будет сглажен в течение месяца-двух за счет действия демпфера, что «обеспечит стабильность цен для конечных потребителей». В министерстве ожидают, что «рост цен на топливо по итогам этого года не превысит уровня инфляции», говорится в сообщении Министерства финансов.

Механизм демпфера был разработан в 2018 году для обеспечения стабильных розничных цен на АЗС независимо от уровня цен на нефть. Он действует на стоимость топлива балансирующим образом, так как при повышении цен на нефть нефтяники получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке ростом не выше инфляции. При низких ценах на «черное золото», наоборот, нефтепроизводители доплачивают в госказну.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила об ожидаемом в январе резком росте оптовых цен на автомобильное топливо в России вслед за ростом цены на нефть. Биржевые цены на топливо начали расти еще в конце 2020 года. Так, на бирже СПбМТСБ стоимость Аи-95 и Аи-92 в опте увеличилась на 7,7% и 8,4% соответственно, до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну. Эксперты объясняют подорожание бензина снижением предложения на внутреннем рынке – из-за слабого рубля и снижения экспортной пошлины нефтяники заинтересованы в экспорте топлива.

Москва, Наталья Петрова

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