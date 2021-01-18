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Понедельник, 18 января 2021, 15:27 мск

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Доходы России от экспорта нефти и газа обвалились

Доходы России от экспорта нефти по итогам января-ноября 2020 года упали на 40,9% в годовом выражении и составили 66,391 млрд долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Физический объем экспорта «черного золота» из России сократился на 11% до 220,241 млн тонн, передает «Прайм».

Доходы российских компаний от продажи нефтепродуктов и бензина рухнули на 33% и 14% соответственно, составив 40,7 млрд долларов и чуть больше 2 млрд долларов.

Экспорт природного газа упал на 41,8% в денежном выражении до 22 млрд долларов.

При этом физический экспорт голубого топлива уменьшился на 10,5% до 178,4 млрд кубометров.

Напомним, в начале октября «Газпром» сообщил о сокращении своей доли на европейском рынке газа. Согласно материалам компании, доля российского газового концерна в Европе в первом полугодии 2020 года снизилась до 28% с 36% по итогам 2019 года. Всего компания на этот период экспортировала в Европу 78 млрд кубометров газа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.01.21

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