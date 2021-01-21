Правительство РФ может заморозить цены еще на два продукта

Вслед за установлением фиксированных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве России задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макарон. Минсельхоз готов применить механизм сдерживания цен при дальнейшем подорожании этих двух продуктов, сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации «Совэкона», за первую рабочую неделю текущего года средние цены на пшеницу увеличились на 3,5% – до 15,52 тыс. руб. за тонну. Макаронные изделия за это время подорожали на 8% – такие данные были оглашены на вчерашнем заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

Если рост цен продолжится, то стоимость макарон может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом, заявила на совещании замглавы Минсельхоза Оксана Лут. При этом конкретные значения она не обозначила.

Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукты, в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

Между тем, эксперты и участники рынка выразили сомнение, что такие меры окажут влияние на рынок. По их прогнозу, зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин.

Напомним, в середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену подсолнечного масла в 95 рублей за литр, розничную – в 110 рублей за литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

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