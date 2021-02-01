В России подорожали овощи и макароны, но власти не видят причин для регулирования цен

Министерство сельского хозяйства заявило о существенном подорожании в России овощей и макаронных изделий. Об этом свидетельствуют данные, полученные из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности. В ведомстве надеются, что рост стоимости обусловлен сезонностью, поэтому вводить регулирование цен не планируют.

С 1 по 27 января максимально выросла стоимость огурцов – 107,3 рубля за 1 кг (на 9,7%), картофеля – 16,5 рубля (+8,4%), помидоров – 108 рублей (+3,8%), моркови – 16,3 рубля (+3,2%). Макаронные изделия подорожали до 42,5 рубля (+6,6%), пишут «Известия».

Мясо выросло в цене незначительно – максимум на 1,7%. Примерно также подорожала гречка – плюс 1,8%. При этом яйца даже подешевели: десяток первой категории стоит в среднем 54,2 рубля (–7%), второй – 48,9 рублей (–4,6%).

«В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания, – сказали в пресс-службе ведомства. – Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года».

В министерстве считают, что цены начнут снижаться с марта по мере поступления на рынок нового урожая. Что касается макаронных изделий, то ситуация станет более стабильной после того, как начнут действовать тарифная квота и пошлина на экспорт зерновых. К тому же в феврале мукомольная промышленность получит господдержку.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подтвердил, что в настоящее время планы о фиксации цен на другие товары по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют.

Ранее стало известно, что Минсельхоз провел переговоры с производителями продуктов питания, которые поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети. По словам источников газеты «Коммерсант», переговоры идут неформально – представители ведомства в устной форме интересуются причинами повышения отпускных цен и возможностью пересмотреть решение.

Напомним, в середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену подсолнечного масла и сахара. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

25 января Счетная палата опубликовала предварительный анализ работы механизма регулирования стоимости продуктов, в котором пришла к выводу, что правительству РФ удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.02.21

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