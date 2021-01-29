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Пятница, 29 января 2021, 12:17 мск

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Минсельхоз уговаривает производителей продуктов не повышать цены

Министерство сельского хозяйства приступило к переговоры с производителями продуктов питания, которые поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источник в крупном поставщике.

Он отметил, что переговоры идут неформально – представители ведомства в устной форме интересуются причинами повышения отпускных цен и возможностью пересмотреть решение. Список производителей предоставил Минпромторг после опроса торговых сетей, уточнил источник издания. Другой источник подтвердил, что такой опрос действительно проводился в отношении основных продуктов.

Издание пишет, что вопрос обсуждался на совещании с участием Минпромторга на текущей неделе. Представители торговых сетей сообщили, что получают уведомления о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Только на яйца, к примеру, оптовые цены в центральной части страны выросли на 20%.

Сдерживанием цен на продукты питания чиновники занялись в декабре прошлого года после поручения президента РФ Владимира Путина. Но продолжать сдерживать цены собственными силами розничные сети не могут, особенно на фоне заявлений поставщиков продуктов о росте цен на топливо и сырье. Некоторые компании указали чиновникам, что без их участия сдержать цены на продукты не удастся.

Производители пытаются повысить отпускные цены лишь на несколько процентов, что несравнимо с размером наценки некоторых сетей. Поставщики поясняют, что стремление сдержать отпускные цены в ущерб производителям вынудит их сократить производство либо исключить из ассортимента наинее доходные, то есть дешевые продукты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.21

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