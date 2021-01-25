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Понедельник, 25 января 2021, 15:13 мск

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Счетная палата заявила о риске дефицита продуктов в России из-за сдерживания цен

Счетная палата опубликовала предварительный анализ работы механизма регулирования стоимости продуктов. Аудиторы считают, что правительству РФ удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров.

«Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В тоже время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», – говорится публикации на сайте СП.

По мнению департамента аудита экономической эффективности Счетной палаты, есть вероятность отказа крупных производителей от продажи продуктов по фиксированным ценам, если предложенной компенсации будет недостаточно чтобы покрыть упущенную прибыль. В результате компании будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад, в ожидании отмены заморозки цен, сообщают аудиторы.

Кроме того, может возникнуть ажиотажный спрос на дешевые товары, что спровоцирует дефицит и вынудит торговые сети и производителей поднимать цены, несмотря взятые на обязательства. «Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами», – предупредили в СП.

Аудиторы сослались на опыт административного ограничения цен в предыдущие годы. Практика показывает, что такие меры должны носить строго кратковременный характер. Правительству необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ограничения.

Напомним, в середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену подсолнечного масла в 95 рублей за литр, розничную – в 110 рублей за литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

14 января представители объединений производителей продуктов заявили, что в России нет дефицита подсолнечного масла или сахара. В Масложировом союзе отметили, что подсолнечного масла произведено в два раза больше, чем требуется для внутреннего потребления. В Союзе сахаропроизводителей также сообщили, что ситуация на рынке сахара остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет.

Москва, Зоя Осколкова

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