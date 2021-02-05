Рост стоимости биткоина сказывается на экологической ситуации в мире

Подорожание криптовалюты приводит к тому, что все больше людей подключаются к ее майнингу. При этом добыча биткоинов оставляет за собой большой углеродный след, передает CNBC.

Как сообщают аналитики Digiconomist, количество затрачиваемой на майнинг электроэнергии сопоставимо с тем, сколько за год потребляет целое государство. В то же время при майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии.

Специалисты Кембриджского центра альтернативных финансов подсчитали, что на долю майнинга приходится около 0,5% от общего мирового потребления электроэнергии. Это примерно в два раза меньше, чем то, что потребляется бездействующей бытовой техникой в ​​США. Потраченная впустую энергия, например на зарядные устройства для телефонов или микроволновки, могла бы обеспечивать биткоин-сети в течение нескольких лет.

Напомним, биткоин показал рекордный рост с весны прошлого года, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились из-за пандемии. По итогам года цифровая валюта стоила почти 42 тысячи долларов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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