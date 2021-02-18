В России зафиксирован рекордный за пять лет рост цен на продукты

Рост цен на продукты в январе 2021 года в России обогнал инфляцию и составил 7% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической службы FinExpertiza. Повышение цен на продовольствие в январе текущего года стало максимальным за пять лет.

Отмечается, что больше всего подорожали сахар-песок (+64%), подсолнечное масло (+26,2%), крупы и бобовые (+20,8%), куриные яйца (+18%), овощи (+16,3%) и макаронные изделия (+12,9%).

При этом, как отметили аналитики, рост цен на продукты был выше в бедных регионах, где малообеспеченные жители вынуждены тратить основную часть своих доходов на еду, приводит данные исследования «Лента.ру».

Рост стоимости продуктов питания в регионах составил от 3% до 10,85%. Наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане, Саратовской области и Адыгее. Меньше всего продукты подорожали на Чукотке, в Ненецком автономном округе и в Томской области.

Ранее сообщалось, что в России за последний год резко выросли розничные цены на картофель и морковь. За год морковь в магазинах подорожала в среднем на 34%, картофель – на 40%. В Минсельхозе объясняют это плохой погодой, низким урожаем и сокращением объема посадок, обещая, что стоимость овощей будет корректироваться с июня.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.02.21

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