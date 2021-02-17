В России на 40% выросли цены на картофель

В России за последний год резко выросли розничные цены на картофель и морковь. В Минсельхозе объясняют это плохой погодой, низким урожаем и сокращением объема посадок, обещая, что стоимость овощей будет корректироваться с июня.

За год цены на морковь в магазинах поднялась в среднем на 34%, картофель в России подорожал на 40%, пишет РБК. Согласно данным Росстата, за первые пять недель 2021 года средняя стоимость картофеля составила 30,9 рублей против 22,2 рубля в это же время годом ранее. Цена моркови – сейчас в среднем 37 рублей за килограмм, при том, что в прошлом году она стоила 27,5 рублей. Помидоры подорожали за год на 20% (до 173,6 руб), огурцы на 16% (до 175,4 руб), репчатый лук – на 10% (до 27,8 руб). Рост цен не сказался на капусте, которая и сейчас стоит 21,4 рубля за килограмм.

Судя по данным Росстата, именно плодоовощная продукция в январе этого года дорожает самыми быстрыми темпами. Издание отмечает, что почти все перечисленные продукты входят в утвержденный правительством список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости – в нем нет только помидоров и огурцов.

Между тем, эксперты напоминают, что цены на картофель в 2019 году были крайне низкими из-за рекордного урожая, а в 2021 году выросли оптовые цены – так, в столичном регионе килограмм картофеля, по данным Картофельного союза, стоит 16-20 рублей. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») издание заверили, что пытаются сдержать рост цен, продавая самый дешевый картофель вообще без торговой наценки.

Причину подорожания картофеля в Минсельхозе видят в снижении его производства в прошлом году из-за плохой погоды – урожай был ниже, чем в 2019 году, на 11,3%, а доля мелких клубней в общей массе серьезно выросла. В министерстве рассчитывают на то, что цены скорректируют в июне, когда на рынок поступит первый отечественный молодой картофель. Кроме того, к снижению розничных цен могли бы привести прямые поставки в торговые сети с исключением из цепочки многочленных лишних звеньев. Минсельхоз уже направил перечень региональных производителей в Ассоциацию компаний розничной торговли и Минпромторг.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.02.21

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