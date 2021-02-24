В Минэнерго отвергли влияние утильсбора на повышение цен на свет

Возможное повышение утилизационного сбора на специализированную технику для ведения горных работ не повлияет на тарифы на электроэнергию и теплоснабжение для населения, сообщает РБК со ссылкой на Минэнерго.

Ранее о вероятном повышении тарифов написало одно из федеральных изданий. Газета ссылалась на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского, которое он якобы направил в Минэкономразвития и Минпромторг. В нем Яновский указал, что в связи увеличением утильсбора на спецтехнику произойдет «увеличение финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности».

В итоге вырастут цены на уголь, что повлечет конечном счете увеличение тарифов на тепло и электричество.

В Минэнерго напомнили, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и устанавливаются органами исполнительной власти в рамках предельных уровней, который определяет ФАС. Изменение тарифов производится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны. По нему в 2021 году рост тарифов на электроэнергию для населения не превысит в среднем 5%.

«Аналогичная ситуация и в регулировании тепловой энергии, все тарифные решения состоялись, никаких изменений на 2021 год не будет, все последующие возможные изменения будут учитываться регуляторами в будущем, исходя из установленных тарифных ограничений», – заключили в Минэнерго.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.02.21

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