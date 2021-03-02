Российские производители договорились о сдерживании цен на курятину и яйца

Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, достигли договоренности о сдерживании роста цен на продукцию. Такое решение было принято по итогам совещания главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с крупнейшими предприятиями сектора.

«По итогам совещания ключевые представители отрасли <…> отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», – говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства. Глава ведомства также анонсировал создание специализированной рабочей группы для выработки согласованных решений в отрасли.

В Минсельхозе заявили, что рост цен на курятину и яйца обусловлен тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за птичьего гриппа, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения ситуации с заболеванием животных в странах ЕС.

Для стабилизации цен правительство установило квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на экспорт масличных. В текущем году также предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, планируется увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей и пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа. В числе обсуждаемых мер поддержки – компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября 2021 года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены.

Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В частности, обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года – с 0 до 5%, с 1 января 2023 года – до 15%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в понедельник, 1 марта, по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку обоснованности повышения цен производителями куриного мяса и яиц. Кроме того, антимонопольщики проверят предприятия отрасли на предмет злоупотребления доминирующим положением.

По данным Росстата, цены на курятину в России за неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца – на 1,1%. При этом куриное мясо подорожало по отношению к концу января на 4,2%, а к концу декабря – на 6,2%. Стоимость куриных яиц выросла на 2,6% и на 2,3% соответственно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.03.21

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