ФАС проверяет обоснованность роста цен на курятину и яйца

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов выдал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность повышения цен производителями куриного мяса и яиц. Кроме того, антимонопольщики должны будут проверить их на предмет злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.

В ФАС уже заявили, что начали проверку производителей курятины и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

По информации Росстата, цены на куриное мясо в России за неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца – на 1,1%. При этом курятина подорожала по отношению к концу января на 4,2%, а к концу декабря – на 6,2%. Стоимость куриных яиц выросла на 2,6% и на 2,3% соответственно.

Ранее сообщалось, что производители мяса птицы и яиц предложили ритейлерам повысить цены на их продукцию на 10%, обосновав это подорожанием кормов и осложнением ситуации с птичьим гриппом. Торговые сети уже уведомили о грядущем подорожании Минпромторг. Минсельхоз в свою очередь пообещал не допустить необоснованного роста оптовых цен на мясо птицы и яйца. С этой целью ведомство «ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями», сообщало Министерство сельского хозяйства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

Ряду стран грозит голод из-за пандемии коронавируса. / Екатеринбург потратит 800 млн рублей на современные автобусы. / Нидерланды не согласны на пересмотр соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»