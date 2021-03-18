Росрыболовство не видит предпосылок к росту цен на рыбу

В Росрыболовстве считают, что в России нет предпосылок к дефициту и росту цен на скумбрию и сардины иваси.
Ранее рыбаки предупредили о масштабных сбоях в добыче скумбрии и сардины иваси из-за нового механизма, по которому компаниям необходимо декларировать иностранные суда в российских портах. Сокращение объема поставок приведет резкому росту цен.
«Объективных причин для сокращения добычи нет», – заявил журналистам представитель Росрыболовства.
По его словам, на организацию зимне-весенней путины это не повлияет, так как в случае ухода с рынка одного из добытчиков его место займет другой. «К тому же, рыбопромышленники, имеющие «незаходные» суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки», – добавили в ведомстве.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 18.03.21
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