Росрыболовство не видит предпосылок к росту цен на рыбу

В Росрыболовстве считают, что в России нет предпосылок к дефициту и росту цен на скумбрию и сардины иваси.

Ранее рыбаки предупредили о масштабных сбоях в добыче скумбрии и сардины иваси из-за нового механизма, по которому компаниям необходимо декларировать иностранные суда в российских портах. Сокращение объема поставок приведет резкому росту цен.

«Объективных причин для сокращения добычи нет», – заявил журналистам представитель Росрыболовства.

По его словам, на организацию зимне-весенней путины это не повлияет, так как в случае ухода с рынка одного из добытчиков его место займет другой. «К тому же, рыбопромышленники, имеющие «незаходные» суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.03.21

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