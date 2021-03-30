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Вторник, 30 марта 2021, 10:33 мск

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В правительстве отвергли возможное повышение цен на молоко из-за экосбора

Российское правительство опровергло сообщения о возможном повышении цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки», – отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что молоко подорожает на 10-15% из-за экологического сбора. Так, сообщалось, что 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а не выполнившие норматив будут платить экосбор по двойному тарифу.

В пресс-службе Абрамченко отметили, что в концепции расширенной ответственности производителей не идет речи об уплате экосбора по двойному тарифу для производителей продовольствия или упаковки. «Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен», – подчеркнули в пресс-службе вице-премьера.

Москва, Иван Гридин

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